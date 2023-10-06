Новое здание, услуги и имя. Зачем барнаульская поликлиника №14 сменила название

Масштабные перемены
Новое название необходимо в связи с будущим расширением поликлиники, отметили в ведомстве. В 2023 году медперсонал переедет в долгожданное новое здание на улице Лазурная, 46. Завершения строительства ждали около трех лет. Объект станет одним из самых масштабных в городе.
Объект начали возводить по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение». Он сразу стал уникальным. Это первая в Барнауле типовая поликлиника.
Врачи 14-й поликлиники будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические услуги. По этой причине медучреждению потребовалось более точное название.
Главный врач Дмитрий Денисов отмечает, что в поликлинике появится ряд новых направлений деятельности. Речь идет об эндоскопическом отделении, центре амбулаторной онкологической помощи, компьютерном томографе и травмпункте. Кроме того, граждан будут принимать редкие для первичного звена специалисты, в их числе пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог.
Все необходимые специалисты будут находиться в одном месте. Благодаря этому, барнаульцам больше не придется ходить по разным учреждениям, чтобы попасть к нужному врачу. Руководство новой поликлиники заявляет, что в здании будет полноценная диагностическая база и появится почти все то, что есть в Диагностическом центре.
Под одной крышей
В новом здании будет травмпункт, дневной стационар, женская консультация, а также терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики.
Планируются кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.
Кроме того, появятся сразу три травматолога, а число хирургов увеличится до четырех.
Наплыв пациентов
После открытия в поликлинике ожидают существенный рост пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультацией.
«Мощности указанных подразделений рассчитаны не только на прикрепленных пациентов, но и на жителей всего Индустриального района», - отмечает Денисов.
Поликлиника готова принимать до 900 человек в день и будет работать в две смены. При планировке здания посетителей хотят разделять на несколько потоков.
Также учли логистику. Например, сдать все анализы можно будет на первом этаже, потому что так проще и быстрее для пациентов. Для удобства здесь же разместят регистратуру, рентгенологическое отделение и процедурные кабинеты.
Кроме того будет организовано отделение неотложной помощи. Пациенты с острыми респираторными заболеваниями будут получать помощь сразу и не разносить вирусы по всей поликлинике. Отдельным входом обеспечат инфекционное отделение.
Как было раньше
Сейчас поликлиника №14 расположена в шести разных нетиповых, приспособленных помещениях. Ни одно из них специально не оборудовано. К ней прикреплено более 114 тыс. человек (83 тыс. – взрослое отделение, 31 тыс. – детское).
Количество пациентов только растет. За последние 10 лет численность обслуживаемого населения выросла более чем в два раза. Для примера, на 1 января 2013 года было прикреплено лишь 50 тыс. жителей.
Примечательно, что впервые о строительстве новой мощной поликлиники в Индустриальном районе задумались еще в 1994 году. Но все это время строительство оттягивали по разным причинам. Одна из них — выбор земельного участка. Район рос слишком быстро и выделенные площади постоянно не соответствовали требуемой мощности медучреждения.
А когда стройка все же началась в январе 2020 года, то помешал коронавирус, из-за чего проект снова замедлился.