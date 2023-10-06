Новое здание, услуги и имя. Зачем барнаульская поликлиника №14 сменила название

После открытия медицинское учреждение будет называться консультативно-диагностической поликлиникой №14. О новом имени и готовящихся переменах рассказала пресс-служба ведомства.

Масштабные перемены

Новое название необходимо в связи с будущим расширением поликлиники, отметили в ведомстве. В 2023 году медперсонал переедет в долгожданное новое здание на улице Лазурная, 46. Завершения строительства ждали около трех лет. Объект станет одним из самых масштабных в городе.

Объект начали возводить по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение». Он сразу стал уникальным. Это первая в Барнауле типовая поликлиника.

Врачи 14-й поликлиники будут оказывать как консультативные, так и высокотехнологичные диагностические услуги. По этой причине медучреждению потребовалось более точное название.

Главный врач Дмитрий Денисов отмечает, что в поликлинике появится ряд новых направлений деятельности. Речь идет об эндоскопическом отделении, центре амбулаторной онкологической помощи, компьютерном томографе и травмпункте. Кроме того, граждан будут принимать редкие для первичного звена специалисты, в их числе пульмонолог, гастроэнтеролог, андролог, аллерголог-иммунолог, ревматолог, маммолог, сурдолог, нефролог.

Поликлиника №14, Барнаул. polikl14.ru

Все необходимые специалисты будут находиться в одном месте. Благодаря этому, барнаульцам больше не придется ходить по разным учреждениям, чтобы попасть к нужному врачу. Руководство новой поликлиники заявляет, что в здании будет полноценная диагностическая база и появится почти все то, что есть в Диагностическом центре.

Под одной крышей

В новом здании будет травмпункт, дневной стационар, женская консультация, а также терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики.

Планируются кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.

Кроме того, появятся сразу три травматолога, а число хирургов увеличится до четырех.

Поликлиника №14 в Барнауле. Минздрав АК.

Наплыв пациентов

После открытия в поликлинике ожидают существенный рост пациентов, которые обратятся за медицинской помощью и консультацией.

«Мощности указанных подразделений рассчитаны не только на прикрепленных пациентов, но и на жителей всего Индустриального района», - отмечает Денисов.

Поликлиника готова принимать до 900 человек в день и будет работать в две смены. При планировке здания посетителей хотят разделять на несколько потоков.

Также учли логистику. Например, сдать все анализы можно будет на первом этаже, потому что так проще и быстрее для пациентов. Для удобства здесь же разместят регистратуру, рентгенологическое отделение и процедурные кабинеты.

Кроме того будет организовано отделение неотложной помощи. Пациенты с острыми респираторными заболеваниями будут получать помощь сразу и не разносить вирусы по всей поликлинике. Отдельным входом обеспечат инфекционное отделение.

Поликлиника №14 в Барнауле. Минздрав АК.

Как было раньше

Сейчас поликлиника №14 расположена в шести разных нетиповых, приспособленных помещениях. Ни одно из них специально не оборудовано. К ней прикреплено более 114 тыс. человек (83 тыс. – взрослое отделение, 31 тыс. – детское).

Количество пациентов только растет. За последние 10 лет численность обслуживаемого населения выросла более чем в два раза. Для примера, на 1 января 2013 года было прикреплено лишь 50 тыс. жителей.