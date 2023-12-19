Всем по витаминке. Удалось ли справиться с дефицитом лекарств в Алтайском крае, рассказали в министерстве

Многие еще помнят очереди за лекарствами, исчезновение одних препаратов и замену их на другие в 2022 году. Удалось ли исправить ситуацию за год? Об этом рассказал Тарас Хамрилов, начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава на научно-практической конференции «Итоги деятельности аптечных организаций Алтайского края". Конференция была посвящена 105-летию аптечной службы.

Победа над дефицитом?

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает более 224 тыс. федеральных льготников, из них право частично или полностью получать набор социальных услуг сохранили 78,8 тыс. человек. Право на обеспечение необходимыми льготными препаратами имеют 63,8 тыс. человек.

По словам Тараса Хамрилова, по федеральной льготе направлено 1 млрд рублей, по региональной льготе — 1 млрд 600 рублей.

В Алтайском крае выдачу лекарств по льготным рецептам осуществляет краевое предприятие «Аптеки Алтая». Это единственная аптечная организация, которая подчиняется региональному министерству здравоохранения наравне с государственными медучреждениями. Кроме нее обеспечением льготников лекарствами занимается 5% коммерческих аптек, как правило, у них заключен договор о сотрудничестве с «Аптеками Алтая».

«Ежедневно доктора поликлиник выписывают порядка 10 тыс. рецептов. «Аптеки Алтая» отпускают примерно такое же количество препаратов», - прокомментировал начальник отдела лекарственного обеспечения.

Фармацевт достает упаковку лекарства. Источник: ru.freepik.com, автор aleksandarlittlewolf.

Что касается импортзамещения, то, по словам Хамрилова, аптекам края удалось преодолеть дефицит 2022 года. «История изменилась в лучшую сторону», - комментирует начальник отдела. Сегодня минздрав закупает примерно 75% отечественных препаратов, оставшиеся 25% - импортные и не имеют аналоговой замены

Также с 2022 года активно стали применяться механизмы ускоренной регистрации (регистрации на условиях). Это особые условия, которые позволяют быстро допускать препараты и вакцины к применению.

«Их эффективность мы почувствовали с приходом санкций. Благодаря этому, нам удалось избежать серьезного дефицита и выровнять ситуацию. Наши производители подстроились и нарастили темы производства лекарственных препаратов», - рассказывает Тарас Хамрилов.

Напоминаем, что такие препараты регистрируются только на основании положительных результатов программы клинических исследований и при условии введения пострегистрационных мер, касающихся, в том числе ограничений по применению лекарств, назначения проведения клинических исследований в полном объеме в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов.

Таблетки, лекарства СС0

Лекарства в каждый дом

«Аптеки Алтая» занимаются лекарственным обеспечением льготников с 2018 года. Предприятие отпускает лекарства по всем видам льгот: паллиативная помощь, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, специальное детское питание и многие другие программы. В том числе действует 50% скидка труженикам тыла и беременным.

Сами «Аптеки Алтая» льготные лекарства не закупают – этим занимается министерство, которое и определяет, что и в каком объеме должно быть в крае. Компания же выступает логистом и обеспечивает прием лекарственных препаратов, хранит их на складе и распределяет по аптечным пунктам.

Сегодня в структуре предприятия 139 аптек и аптечных подразделений. Аптеки компании расположены в 10 городах и почти во всех сельских районах региона. Также она поставляет лекарства в отдаленные населенные пункты с помощью выездной службы. Врачи получают их под расписку и затем везут в села к пациентам.