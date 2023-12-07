10 декабря
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Жизнь

Вкалывают роботы, а не медсестра. Голосовой помощник появился у алтайских врачей

В Консультативно-диагностическом центре Алтайского края появился новый сотрудник — голосовой помощник врача. Это система, основанная на нейросети, которая ведет медицинскую документацию. Зачем она нужна и как помогает врачам — в материале altapress.ru.

Голосовой помощник появится у алтайских врачей
Голосовой помощник появится у алтайских врачей
Юлия Дильман

Автозамена персонала

Потребность в голосовом помощнике появилась из-за кадрового голода. Среднего медперсонала катастрофически не хватало, и врачам приходилось заполнять медицинскую документацию самостоятельно.

Чтобы облегчить этот труд и сохранить время специалистов, было решено ввести информационною систему, основанную на искусственном интеллекте. Ее прозвали голосовым помощником врача.

В Алтайском крае проект начали внедрять в 2023 году. При разработке алтайские специалисты опирались на опыт своих коллег из Москвы, Московской области и Ставропольского края. В этих регионах уже активно пользуются возможностями ИИ.

Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Pixabay.com

Врачи совместно с программистами вычислительного центра разрабатывают структурированные протоколы. Доктора составляют справочники и словари профессиональной терминологии, которые будут помогать преобразовывать речь в текст.

«Внедрение такого нового подхода к процессу оказания медицинских услуг позволяет высвобождать ресурсы: финансовые и организационные. Врач будет нести полную ответственность за всю ту информацию, что он отражает в протоколе исследования. Риск ошибки будет минимальным», - главный врач Жанна Вахлова.

Знакомство с роботом

На данный момент в центре реализованы три протокола, голосовой помощник работает в отделении ультразвуковой диагностики.

«Молодые врачи с большим энтузиазмом отнеслись к этому проекту и уже тестируют голосового помощника на практике», - рассказывает Галина Георгиева, заведующая отделение ультразвуковой диагностики, главный специалист ультразвуковой диагностики региона.

Процесс освоения новой технологии не быстрый. Каждая лечебная методика требует свой индивидуальный протокол, а всего их 45. Затем программистам необходимо адаптировать его под исследования алтайский врачей и внедрить в работу. Это занимает значительное время.

Голосовой помощник появится у алтайских врачей
Голосовой помощник появится у алтайских врачей
Юлия Дильман

«Также необходимо преодолеть и психологический барьер наших врачей. Ведь специалисты уже привыкли работать с живым человеком, и первое время им непросто подстраиваться под компьютер», - объясняет Галина Георгиева.

Действительно, врачи отделения отмечают, что работать с голосовым помощником пока непривычно.

«Иногда программа ошибки делает, встречаются опечатки в словах. Но это дело времени, аппарат обучается», - отмечает специалист ультразвукового отделения.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Планы на будущее

В будущем в КДЦ планируют внедрить технологию в отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии и другие

Голосовой помощник никак не скажется на скорости приема и качестве оказываемой помощи, уверяют в КДЦ.

«Это не значит, что медицинская сестра исчезнет совсем. Она останется, чтобы помогать врачу при оказании помощи пациенту", - отмечает Галина Георгиева.

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