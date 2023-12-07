Вкалывают роботы, а не медсестра. Голосовой помощник появился у алтайских врачей

Автозамена персонала
Потребность в голосовом помощнике появилась из-за кадрового голода. Среднего медперсонала катастрофически не хватало, и врачам приходилось заполнять медицинскую документацию самостоятельно.
Чтобы облегчить этот труд и сохранить время специалистов, было решено ввести информационною систему, основанную на искусственном интеллекте. Ее прозвали голосовым помощником врача.
В Алтайском крае проект начали внедрять в 2023 году. При разработке алтайские специалисты опирались на опыт своих коллег из Москвы, Московской области и Ставропольского края. В этих регионах уже активно пользуются возможностями ИИ.
Врачи совместно с программистами вычислительного центра разрабатывают структурированные протоколы. Доктора составляют справочники и словари профессиональной терминологии, которые будут помогать преобразовывать речь в текст.
«Внедрение такого нового подхода к процессу оказания медицинских услуг позволяет высвобождать ресурсы: финансовые и организационные. Врач будет нести полную ответственность за всю ту информацию, что он отражает в протоколе исследования. Риск ошибки будет минимальным», - главный врач Жанна Вахлова.
Знакомство с роботом
На данный момент в центре реализованы три протокола, голосовой помощник работает в отделении ультразвуковой диагностики.
«Молодые врачи с большим энтузиазмом отнеслись к этому проекту и уже тестируют голосового помощника на практике», - рассказывает Галина Георгиева, заведующая отделение ультразвуковой диагностики, главный специалист ультразвуковой диагностики региона.
Процесс освоения новой технологии не быстрый. Каждая лечебная методика требует свой индивидуальный протокол, а всего их 45. Затем программистам необходимо адаптировать его под исследования алтайский врачей и внедрить в работу. Это занимает значительное время.
«Также необходимо преодолеть и психологический барьер наших врачей. Ведь специалисты уже привыкли работать с живым человеком, и первое время им непросто подстраиваться под компьютер», - объясняет Галина Георгиева.
Действительно, врачи отделения отмечают, что работать с голосовым помощником пока непривычно.
«Иногда программа ошибки делает, встречаются опечатки в словах. Но это дело времени, аппарат обучается», - отмечает специалист ультразвукового отделения.
Планы на будущее
В будущем в КДЦ планируют внедрить технологию в отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии и другие
Голосовой помощник никак не скажется на скорости приема и качестве оказываемой помощи, уверяют в КДЦ.
«Это не значит, что медицинская сестра исчезнет совсем. Она останется, чтобы помогать врачу при оказании помощи пациенту", - отмечает Галина Георгиева.