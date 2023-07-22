От массовой вакцинации от коронавируса предложил отказаться Минздрав. Но есть нюанс

Минздрав РФ предлагает перейти к вакцинации от коронавируса уязвимых категорий граждан.

Однако при этом от массовой прививочной кампании от COVID-19 рекомендовано отказаться, сообщает ТАСС.

Уязвимые

К уязвимым категориям относятся ранее не болевшие ковидом или не вакцинированные граждане старше 18 лет, люди старше 60 лет, указывает bfm.ru.

А также граждане с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями.

Сюда же относятся пациенты с заболеваниями бронхолегочной системы, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

В прошлом году проректор Алтайского медицинского университета призвал не расслабляться и снова привиться от коронавируса.

Ранее предсказавший пандемию мальчик рассказал, что случится в ближайшее время в России.