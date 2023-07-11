12 июля
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Здоровье

О возможности лечения рака с помощью коронавируса заявил известный российский вирусолог

Коронавирус можно применять для лечения рака, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Однако — пока теоретически, пишет «Посоветуйте, доктор!».

По словам эксперта, в процессе исследования наблюдалось улучшение состояния онкопациентов, переболевших ковидом.

Давно известно о способности вирусов бороться с раком. Опухолевые клетки утрачивают противовирусную защиту, а это позволяет вирусам легче там реплицироваться.

Возможно использование коронавируса в качестве онколитического препарата. Но сначала требуется полностью избавиться от его инфекционности, чтобы он не обладал патогенными свойствами.

Важно

Однако вряд ли стоит применять для лечения именно коронавирус, так как существует значительное количество менее опасных вирусов, из которых уже создаются онколитические вирусы, указывает Газета.Ru.

Вакцина

Ранее сообщалось, что для борьбы с агрессивным раком поджелудочной железы создана вакцина.

В эксперименте участвовали 16 человек. Сначала хирурги им удалили опухоли. Пациентам изготовили из образований 16 персонализированных вакцин. И назначили химиотерапию и универсальный препарат для иммунотерапии.

У половины пациентов зафиксировали мощный иммунный ответ Т-клеток. Через полтора года ни у одного из них не было признаков дальнейшего развития рака.

Метод побуждает иммунную систему атаковать раковые клетки через распознавание патогенных белков на поверхности опухолей.

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