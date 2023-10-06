Непредсказуемые геоудары обрушились на россиян. Как уберечься от солнечной радиации

Накануне на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм в 5 баллов, указывает "МК".
Магнитные бури будут продолжаться 7 и 8 октября. На время вероятен космический штиль.
Дыра
Между тем сообщалось, что волну мощного потока радиации ощутят россияне. Продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.
Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.
Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.
Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.
До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.
Странный взрыв
Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.
Дело в том, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика.
Объект AT2021lwx находится на расстоянии порядка 8 млрд световых лет от Земли. Впервые объект вспыхнул в 2020 году в созвездии Лисички. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении: что в космосе взрываться так долго.
Пока астрофизики убеждены — это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.
Как защититься
Симптомы влияния геомагнитной бури:
- головная боль,
- резкие скачки артериального давления,
- головокружение,
- учащенное сердцебиение,
- затрудненное дыхание,
- нарушение сна,
- рассеянность, раздражительность, тревожность,
- усталость,
- боль в суставах, ломота в костях,
- обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.
Чего стоит избегать при магнитных бурях:
- работы с техникой,
- вождения автомобиля,
- частого использования телефона и компьютера,
- физической активности.
Как защититься от магнитной бури:
- снизить физическую активность,
- чаще принимать контрастный душ,
- есть меньше вредной пищи,
- ограничить себя в употреблении алкоголя,
- пить больше воды,
- следить за своим эмоциональным состоянием.
Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.