Неизвестные насекомые атаковали жителей российского региона

Укушенное место, по словам пострадавших, начинает болеть, краснеет, опухает и зудит. Предположительно, россияне пострадали от мелких мошек, которых трудно заметить.

Одна из жительниц региона сначала не обратила внимания на укус, но позже область поражения сильно увеличилась. Место укуса покраснело и начало зудить.

К вечеру у женщины поднялась температура. Врачи оказали ей помощь. Они рассказали, что с похожими симптомами к ним обращались уже 20 человек.

Ранее altapress.ru рассказывал, чем опасны укусы комаров и мошек, и как защититься от них в жару.