21 июля
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Здоровье

Неизвестные насекомые атаковали жителей российского региона

В Самарской области жители пожаловались на болезненные последствия укусов неизвестных насекомых, сообщает ГТРК Самара.

Место укуса.
Место укуса.
ГТРК Самара

Укушенное место, по словам пострадавших, начинает болеть, краснеет, опухает и зудит. Предположительно, россияне пострадали от мелких мошек, которых трудно заметить.

Одна из жительниц региона сначала не обратила внимания на укус, но позже область поражения сильно увеличилась. Место укуса покраснело и начало зудить.

К вечеру у женщины поднялась температура. Врачи оказали ей помощь. Они рассказали, что с похожими симптомами к ним обращались уже 20 человек.

Ранее altapress.ru рассказывал, чем опасны укусы комаров и мошек, и как защититься от них в жару.

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