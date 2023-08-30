Бортпроводники реанимировали младенца на рейсе «Аэрофлота». Подробности

Лайнер выполнял рейс Москва — Сочи накануне. ЧП случилось перед посадкой.

Внезапно младенцу стало плохо — ребенок начал синеть и задыхаться. Среди пассажиров врачей не было. Потому бортпроводники сами приступили к реанимационным мероприятиям, пишет "Фонтанка".

Вскоре у младенца восстановилось дыхание. В аэропорту прилета ребенка передали врачам скорой помощи. Младенец госпитализирован.

Ранее сообщалось, при каких заболеваниях опасно летать на самолете.

Так вот, авиаперелеты не рекомендуются людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дело в том, что полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса.

В группе риска находятся также люди с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. Длительные перелеты могут нарушить венозный отток и спровоцировать острый тромбоз нижних конечностей. Не исключается даже отрыв тромба.

Полеты могут быть опасны для людей с патологиями органов слуха. А сухой воздух в самолете неблагоприятен для пациентов с бронхиальной астмой.

Авиаперелет также может негативно сказаться на человеке с психическими заболеваниями, вывести его из равновесия.

"Возрастным" авиапассажирам рекомендовано проконсультироваться с врачом перед полетом.