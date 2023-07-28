28 июля
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Туризм

Из Барнаула появятся прямые рейсы в Таиланд

Барнаульское агентство "100 дорог" объявило о появлении прямого рейса из Барнаула в Таиланд и уже предлагает готовые туры. Об этом сообщает их пресс-служба.

Таиланд.
Таиланд.
unsplash.com

Полетная программа "Барнаул - Паттайя" запланирована с 4 ноября по 19 марта раз в 10 дней.

Барнаульские агентства уже начали предлагать туры в Таиланд из Барнаула.

Так турагентство "100 дорог" предлагает путешествие на двух взрослых с перелетом, проживанием с завтраками, трансфером и медицинской страховкой. В цену билетов входит топливный сбор.

Цены варьируются в зависимости от программ и агентств. Так стоимость путешествий в Таиланд начинаются от 187 тыс. рублей. А самые дорогие - 309 тыс. рублей.

Ранее стало известно, как провести незабываемый отпуск в столице Казахстана и не разориться.

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