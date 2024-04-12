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Шоу-бизнес

Стало известно, вернется ли Алла Пугачева в Россию на свое 75-летие

15 апреля Алла Пугачева отметит юбилей. Известно, что в 2023 году певица уехала в Израиль, и возвращаться в Россию пока не планирует. Однако у артистки есть причины, по которым она может приехать в Москву. Подробнее об этом — в материале altapress.ru.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

В России у Аллы Пугачевой есть недвижимость: знаменитый замок в деревне Грязь и четырехкомнатная квартира на ул.Тверской-Ямской.

Сейчас в замке никто не живет: за территорией следят рабочие. Но именно там Пугачева может остановиться на время визита в Россию, как уже делала ранее.

Квартира звезды находится в отличном состоянии. С нее она планирует получать пассивный доход, сдавая в аренду.

Однако отмечать юбилей в России певица не собирается.

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею.

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