Назвал Алтай Рудным, успел породниться со Львом Толстым и не дожил до реабилитации. Чем известен Владимир Котульский, который исследовал алтайские месторождения

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Владимир Котульский был одаренным человеком: он мог стать вокалистом Большого театра, как его сестра Елена, народная артистка СССР, а отец привил ему вкус к инженерно-техническим наукам. Котульский выбрал геологию.
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Младшая сестра Владимира Котульского, Надежда, стала родственницей сыну Льва Толстого.
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Во время Первой мировой войны из-за острого недостатка производства металлов возникла необходимость эксплуатации алтайских полиметаллических месторождений. Именно поэтому в 1916 году Владимир Котульский приехал на Алтай.
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В 1917 году Котульский опубликовал статью «К вопросу о возрождении горной промышленности Алтая», познакомился с месторождениями местных Сугатовского и Сургутановского рудников, а также Александровским и Западно-Александровским (позже Котульским) полиметаллическими месторождениями в Казахстане.
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Именно Владимир Котульский назвал юго-западную часть Алтая Рудным Алтаем. Это понятие прочно вошло в научный обиход.
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Летом 1918 года Владимира Котульского избрали вице-директором Геологического комитета в Сибири. Изыскательским работам способствовал министр народного просвещения Павел Преображенский.
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Владимир Котульский организовал государственные фонды, где до сих пор хранятся материалы по всем проведенным в стране геологическим исследованиям.
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В 1930 году Владимира Котульского обвинили в организации Геологического комитета, который содержался на средства белогвардейского правительства. Благодаря связям своей знаменитой сестры он был освобожден с запретом жить в крупных городах.
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В 1949 году Котульского снова арестовали, уже по «красноярскому делу». Тогда группу геологов обвинили в «неправильной оценке и заведомом сокрытии месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках урановых месторождений в Сибири. В 1954 году все они были реабилитированы, но Котульский умер раньше — в 1951-м, при этапировании из Красноярска.