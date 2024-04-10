12 апреля
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Шоу-бизнес

На основателя группы Uma2rman подали в суд из-за корпоративной связи в несуществующем кафе

На Владимира Кристовского подали в суд. От музыканта требуют вернуть долг за корпоративную связь в несуществующем кафе, сообщает Shot.

Владимир Кристовкий, солист группы Uma2rman.
Владимир Кристовкий, солист группы Uma2rman.
Открытые источники Интернет.

Кристовский учредил «Ума» в 2022 году — собирался открыть кафе. Он заключил договоры с разными обслуживающими компаниями, в том числе — с «Бизнес Связью», которая предоставляет корпоративную коммуникацию.

Однако позже планы музыканта изменились: от идеи кафе он отказался, но не расторг договор с «Бизнес Связью». Руководство компании вспомнило об этом спустя два года и потребовало с Кристовского 14 190 рублей. Платить за связь в несуществующем кафе он отказался, и компания обратилась в суд.

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