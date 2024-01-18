«Чугунная кочерга», тренировки в коридорах. Кто и как основал в Барнауле школу алтайского фехтования

- Почетный мастер спорта СССР по фехтованию Владимир Феоктистов родился в Смоленске в 1937 году. Фехтованием на саблях он увлекся еще в восьмом классе.
- В годы студенчества Феоктистов участвовал в чемпионате СССР по фехтованию на карабинах с мягким штыком и прошел в финал. А в 1961 году стал серебряным призером чемпионата по фехтованию на саблях.
Фехтовальщик и тренер по фехтованию Владимир Феоктистов.
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- Ярким событием в жизни спортсмена стал вызов в Москву на совместный сбор советских и венгерских фехтовальщиков, сильнейших во всех видах оружия.
«Великолепное владение клинком, кошачье передвижение, взрывные атаки, непробиваемые защиты, на этих боях с ними я казался себе обутым в сибирские пимы, а в руке у меня была не легкая сабля, а чугунная кочерга. Мне очень многое дал этот сбор», — рассказывал потом Феоктистов.
- В 26 лет Владимир Феоктистов оставил большой спорт из-за проблем со зрением и сосредоточился на работе тренера.
- В 1963 году Феоктистов пришел на кафедру физического воспитания Алтайского политехнического института и 17 ноября провел для своих учеников первую тренировку. Это стало днем рождения школы фехтования на Алтае. В «политехе» тренер проработал около четырех лет. Тренировки проходили в коридорах.
- Затем Феоктистов перешел в Барнаульский педагогический институт, где ему предоставили небольшой спортзал для занятий по фехтованию. Его воспитанники смело заявляли о себе на всесоюзных соревнованиях.
Валериан и Владимир Феоктистовы.
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- Первый собственный зал у алтайских фехтовальщиков появился в 1970 году на Шевченко, 52а. Спортсмены переоборудовали под спортивное помещение котельную под магазином «Сотый» и назвали ее «Звенящие клинки». Так же назвали и специализированную детско-юношескую спортивную школу, которую открыли в тот же год.
- За 50 лет Феоктистов воспитал более 200 мастеров спорта СССР и России. Сын тренера — Валериан, — работает тренером в клубе «Звенящие клинки». В 2000 году он стал серебряным призером Кубка мира среди юниоров в фехтовании на саблях.
Владимир Феоктистов с воспитанниками.
vk.com/altayfencing
- Владимир Феоктистов был вице-президентом Российской федерации фехтования и работал судьей на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. В память о нем с 2005 года турниры по фехтованию на Алтае стали называться «Кубок В. В. Феоктистова».
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