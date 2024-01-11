Немое кино и 120 песен для яслей. Как и зачем композитор Нечаев бросил Москву и перебрался в алтайскую глубинку

- Константин Нечаев родился 1 января 1884 года в Казани, в семье судейского чиновника. В семь лет мальчик лишился отца, и просьбе матери его приняли в сиротский приют. Там он привлек внимание педагогов музыкальной одаренностью. Уже в 12 лет мальчик выступал как пианист, исполняя свои сочинения.
- После гимназии Нечаев поступил на юрфак Московского университета, параллельно учился в филармоническом училище и пробовал себя в качестве иллюстратора немого кино. После того, как Константин получил диплом юриста, он временно оставил Москву и поселился в алтайской глубинке.
Музыкант и композитор Константин Нечаев.
altlib.ru
- В 1912 года Нечаев с женой и двумя маленькими детьми переехал в село Павловское. Здесь из сельской интеллигенции он создал хор, музыкальный кружок, самодеятельный театр. Его артисты показывали на сцене «На дне» Горького, «Дядю Ваню» Чехова, пьесы Островского.
- В мае 1916 года семья Нечаевых перебралась в Барнаул, где Константин познакомился с самым авторитетным музыкантом города – Антонием Марцинковским. При его участии в городе появилась знаменитая «нечаевская капелла»: она состояла из оркестра, в котором было 50 музыкантов и хора из 70 певцов.
- В ноябре 1917 года в Барнауле открылась Народная консерватория. Нечаев, оставаясь на юридической службе, поступил в нее преподавателем по классам фортепиано и теории музыки.
- Когда в Барнауле еще не было нот гимна «Интернационал» и других революционных песен, Нечаев подготовил их сам, сделал гармонизации и оркестровки.
Композитор А. К. Глазунов.
vk.com/kraevedaltay
- В 1920 году по инициативе Нечаева и Марцинковского в Барнауле открылось первое музыкальное учебное заведение – Рабоче-крестьянская консерватория. Спустя восемь лет ее преобразовали в детскую музыкальную школу.
- В Барнауле Нечаев был также старшим пианистом и руководителем оркестра кинотеатра «Совкино». Кроме того, его высоко ценили как музыкального работника в детских садах Барнаула. Только для детей он написал около 120 песен.
- Константин Нечаев стоял у истоков Сибирского отделения Союза советских композиторов. В 1948 году он стал его председателем и был им до конца своей жизни.
Самое важное - в нашем Telegram-канале