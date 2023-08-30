Здоровая традиция. В Алтайском крае прошла массовая сдача норм ГТО

Сдача нормативов ГТО — одна из советских традиций, которая в наши дни получила новую жизнь: сегодня процесс сдачи нормативов отлажен и проходит, с учётом современных реалий — с электронной регистрацией, новой системой возрастных ступеней и возможностью выбора факультативных испытаний. Количество участников этой инициативы год за годом растет, и зачастую выходит на корпоративный уровень. Так, например, на прошедшей неделе воспитанники центра смешанных единоборств Top Team Siberia* выполнили массовую сдачу норм ГТО.

Сдача нормативов в Центре в 2023 году проходит уже второй раз, и сейчас можно говорить про серьезный рост интереса к этой инициативе как среди воспитанников, так и среди их родителей и взрослых атлетов.

Александр Шамехин. Фото: Виталий Барабаш.

В этом году в сдаче нормативов в данном Центре приняли участие 79 человек, в прошлом — около 50, — сообщил заместитель директора Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Шамехин.

По словам Шамехина, комплекс ГТО позволяет проверить самые разные качества: и скорость, и силу, и выносливость, и даже прикладные навыки. Рост числа желающих сдать нормативы, по его оценке, связан как с появлением нового клубного зала, так и с тем, что спортсмены, ужели получившие значки, заразили этой идеей своих товарищей.

Более того, по данным Шамехина, растет и в целом число людей, сдающих нормативы ГТО в крае.

В Барнауле динамика положительная, все больше и больше коллективов, горожан — школьников, взрослых, даже пенсионеров — вступает в ряды ГТО-шников, — заявил Шамехин.

Сдача нормативов проходит в два дня. Первый из них посвящен гимнастическому блоку, стрельбе из электронного оружия и даже знанию приемов самбо, второй посвящен легкоатлетическим элементам, в первую очередь бегу на различные дистанции.

Александр Локтев. Фото: Виталий Барабаш.

Сегодня нормативы ГТО, на мой взгляд — это неотъемлемая часть жизни любого спортсмена, ведь тренировки в комплексе ГТО развивают как у подрастающего поколения, так и у людей среднего, и пожилого возраста выносливость, силу, скорость, а самое главное — командный дух. Наши воспитанники не в первый раз принимают участие в массовой сдаче нормативов ГТО, и всегда получают наивысшие оценки, — отмечает Александр Локтев, руководитель Центра Top Team Siberia.

Этим летом воспитанники Центра не только тренировались к сдаче нормативов ГТО, но и активно участвовали в профильной спортивной жизни. Так, например, Татьяна Девятова привезла титул чемпиона страны с чемпионата России по ММА. А главный тренер Центра и обладатель золотого знака ГТО Иван Соловьев не так давно провел очередной профессиональный поединок, который вновь увенчался победой барнаульца.

Иван отмечает: сдачу нормативов ГТО в клубе неспроста поставили на лето. Все дело в принципе периодизации: в спортивный сезон в клубе занимаются единоборствами, а летом повышают уровень физической подготовки.

Иван Соловьев. Фото: Виталий Барабаш.

Работа по подготовке к сдаче нами была проведена. А дальше — посмотрим, — лаконично ответил тренер на вопрос о том, все ли его воспитанники смогут сдать нормативы.

Кстати, важным нюансом тренировок летом, как отметил Соловьев, является питьевой режим. Советская спортивная школа запрещала пить воду на тренировке, сейчас же пить воду во время тренировки — обязательное правило.

Официальный партнер мероприятия — питьевая вода «Алтайский источник».

* Top Team Siberia — Топ Тим Сайбирия.