Высокий уровень. Алтайская команда стала победителем федеральных соревнований «Гонка героев»

Алтайская команда — взвод «Top Team Siberia — Battеrade» одержала уверенную победу, заняв первое место среди взводов.

К победе команду подготовил главный тренер ЦСЕ Top Team Siberia Иван Соловьёв.

Ребята, которые приняли участие в «Гонке героев» — активно тренируются в нашем Центре, в спортивный сезон они занимаются единоборствами, а летом повышают уровень физической подготовки. Для нас соревнования — это отличная возможность, во-первых, проверить себя, а во-вторых показать зрителям и командам поддержки, что победа — это отличный мотивирующий к работе над собой фактор! — сказал Иван Соловьёв.