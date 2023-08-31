1 сентября
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Спорт

Высокий уровень. Алтайская команда стала победителем федеральных соревнований «Гонка героев»

В прошедшие выходные на полигоне Новосибирского военного училища состоялись соревнования федерального уровня по силе и выносливости «Гонка героев», в которой приняли участие более 200 команд со всей Сибири. Участники забега преодолели полосу препятствий почти в 9 километров, куда вошли 44 испытания.

Взвод «Top Team Siberia — Battеrade» на «Гонке героев».
Взвод «Top Team Siberia — Battеrade» на «Гонке героев».
Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского пивоваренного завода.

Алтайская команда — взвод «Top Team Siberia — Battеrade» одержала уверенную победу, заняв первое место среди взводов.

К победе команду подготовил главный тренер ЦСЕ Top Team Siberia Иван Соловьёв.

Ребята, которые приняли участие в «Гонке героев» — активно тренируются в нашем Центре, в спортивный сезон они занимаются единоборствами, а летом повышают уровень физической подготовки. Для нас соревнования — это отличная возможность, во-первых, проверить себя, а во-вторых показать зрителям и командам поддержки, что победа — это отличный мотивирующий к работе над собой фактор! — сказал Иван Соловьёв.

Александр Локтев,
руководитель команды, директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», основатель ЦСЕ Top Team Siberia, депутат АКЗС:

«Гонка героев» для нас — это отличная возможность прокачать свою силу и выносливость, а самое главное — достойно представить наш регион, Алтайский край на мероприятии федерального уровня. Именно наша, Алтайская, команда заняла первое место среди взводов, тем самым демонстрируя высокий уровень как физической подготовки каждого бойца, так и чёткий корпоративный дух, приведший нас к победе! Наша команда выступала под брендом Battеrade — это новинка, специально разработанная для спортсменов, и людей, ведущих активный образ жизни.

Официальный партнёр команды — ТМ Battеrade (производитель Барнаульский пивоваренный завод».)

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Взвод «Top Team Siberia — Battеrade» на «Гонке героев».
Взвод «Top Team Siberia — Battеrade» на «Гонке героев».
Фото предоставлено пресс-службой Барнаульского пивоваренного завода.

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