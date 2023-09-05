В Барнауле пройдет самый массовый веломарафон в Сибири. Как можно поучаствовать?

Веломарафон Pulse запланирован в Барнауле на 23 сентября. Выдача номеров начнется в 10:30 и продлится час. В полдень будет дан старт.
Местом проведения марафона станет барнаульский сосновый бор — здесь не только красиво, но и безопасно. Место встречи - шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть».
Круг веломарафона Pulse имеет протяженность 14 км. Трасса не сложная и по силам каждому любителю. В соответствие с вашими спортивными навыками можно преодолеть от одного до четырех кругов.
Для этого необходимо пройти регистрацию. Она организована в 23 категориях в зависимости от степени подготовки и возраста участников, поэтому можно легко выбрать дистанцию по силам.
В 2022 году организаторам удалось собрать более 300 участников из разных регионов Сибири.
Для детей также будет организован отдельный заезд на специально выделенном круге. Дети в возрасте 7−9 лет проедут один километр, дети 10−11 лет — два.
Каждого финишер получит памятную медаль. У веломарафона Pulse медали каждый год уникальные.
А еще на финише будет много вкусной еды, конкурсы, лотерея и приятная атмосфера спортивного праздника. Это точно стоит увидеть своими глазами.
В этом году веломарафон Pulse имеет официальный статус соревнований. Это значит, что по его результатам можно будет получить спортивные разряды по всем существующим правилам.