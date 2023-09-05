В Барнауле пройдет самый массовый веломарафон в Сибири. Как можно поучаствовать?

1 Когда и где пройдет марафон?

Веломарафон Pulse запланирован в Барнауле на 23 сентября. Выдача номеров начнется в 10:30 и продлится час. В полдень будет дан старт.

Местом проведения марафона станет барнаульский сосновый бор — здесь не только красиво, но и безопасно. Место встречи - шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть».