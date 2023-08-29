29 августа
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Спорт

Только одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном страны

Международная федерация компьютерного спорта (IESF) допустила российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны. Об этом сообщают РИА Новости Спорт.

Чемпионат по киберспорту в Барнауле.
Чемпионат по киберспорту в Барнауле.
ds-foto.ru

На съезде организации во время голосования участники пришли к отмене решения от апреля 2022 года, согласно которому российские спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе.

За отмену выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 - воздержались.

Также участники не стали принимать предложение Федерации компьютерного спорта Украины о том, чтобы приостановить членство Федерации компьютерного спорта России в IESF.

Напоминаем, что в июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России.

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