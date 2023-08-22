23 августа
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Спорт

Переименовали российский стадион имени скандальной олимпийской чемпионки

Последние шесть лет стадион носил имя олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Елена Исинбаева.
Елена Исинбаева.
elkurultay.ru

Спортивный объект — в Махачкале. Однако местные власти решили вернуть стадиону прежнее название — "Труд", сообщает ТАСС.

О переименовании заявлял глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Это случилось после того, как спортсменка оказалась в центре скандала. она заявила в соцсетях, что ее звание майора ВС РФ носит "номинальный" характер.

Между тем накануне Елену Исинбаеву не включили в список влиятельных спортсменок.

О стадионе

В лихие 90-е на месте стадиона располагался вещевой рынок. В 2013 году возвели спортивное сооружение "Труд". В 2017 стадиону присвоили имя Елены Исинбаевой. 18 августа объекту вернули прежнее название.

Полет Гагарина

Тогда известный биатлонист Александр Тихонов вспомнил — когда Исинбаева в Лужниках прыгнула и установила мировой рекорд, он сравнил достижение спортсменки с полетом Юрия Гагарина. Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой, уверен биатлонист.

Награды и звание

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.

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