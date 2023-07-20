Депутат призвал барнаульского футболиста Соболева, назвавшего город деревней, извиниться

Напомним, нападающий футбольного клуба "Спартак" в недавнем интервью на вопрос о знакомстве с женой сказал, что "Барнаул - такая деревня, где вся молодежь друг друга знает".

Сам Александр родился в Барнауле в 1997 году, был воспитанником местного "Динамо" и уехал из города только в 2016 году, перейдя в томскую команду.

В сети Александру Соболеву напомнили, что в Барнауле проживает более 600 тыс. человек, а город занимает 20-ю строчку по численности населения во всей России.

Сергей Булаев. akzs.ru

Алтайский депутат также раскритиковал футболиста и призвал извиниться перед барнаульцами.

"Скажи спасибо родному городу, что тебя здесь вырастили и научили играть в футбол. Не надо, не подумав, разбрасываться словами и раздавать клейма", - сказал Сергей Булаев.

Политик отметил, что сам после учебы в Барнауле работал в селе и уважительно относится ко всем населенным пунктам.

Ранее стало известно, что алтайский футболист Александр Жиров будет играть в клубе из высшего дивизиона России.