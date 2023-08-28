29 августа
﻿
Недвижимость

Жители Алтайского края могут массово лишиться погребов и гаражей

Владельцы незарегистрированной недвижимости в Алтайском крае могут потерять ее, если не внесут в единый государственный реестр (ЕГРН) данные о собственниках. Речь идет о постройках, поставленных на технический учет до 2013 года и по документам не имеющих владельцев.

Гараж возле барнаульской школы №89.
Гараж возле барнаульской школы №89.
Altapress.ru.

Десятки тысяч объектов

В управлении Росреестра по Алтайскому краю рассказали, что, если правообладатель ранее учтенного объекта недвижимости не выявлен, то объект посредством ряда процедур могут поставить на учет как бесхозяйное имущество и в дальнейшем оформить его в муниципальную собственность. Перечень объектов, о которых идет речь, не уточняется.

Однако заместитель начальника управления Андрей Рерих в ответ на вопрос altapress.ru отметил, что речь может идти, в том числе, например, о гаражно-строительных кооперативах (ГСК). По его словам, в одном лишь Барнауле на сегодняшний день выявлено порядка 13 тыс. гаражей и погребных ячеек без правообладателей.

Выявление правообладателей.
Выявление правообладателей.
Управление Росреестра по Алтайскому краю.

Ни продать, ни подарить

Андрей Рерих уточнил, что зачастую - это объекты, созданные в 90-е годы, у которых явно есть собственники. Их формальное отсутствие самим же фактическим владельцам мешает распоряжаться объектом, в том числе, передавать его по наследству.

Он добавил, что, если говорить о ГСК, то, как правило, 99% из них — действующие. У них есть председатели, у участников имеются справки о выплате пая в Росреестре. Между тем процедура оформления очень проста и подать документы на регистрацию можно в любом МФЦ.

Справка:

В течение 2023 года общее количество поставленных на кадастровый учет ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют сведения о государственной регистрации права, снизилось с 134 тыс. 461 до 64 тыс. 24 объектов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость