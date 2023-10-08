Зона бедствия: более двух тысяч человек погибли после разрушительного афганского землетрясения

На дынный момент известно, что погибли 2053 человека. Пострадало около 10 тыс. человек, разрушены около 1329 домов, указывает Lenta.ru.
Несколько деревень полностью разрушены.
Ранее сообщалось о 500 погибших. Накануне в Афганистана произошли землетрясения магнитудой 6,4.
В зоне бедствия отключена телефонная связь. Власти обратились к богатым соотечествинникам с просьбой о помощи.
В 2022 году жертвами землетрясения в провинции Пактика в Афганистане стали 1,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. пострадали.
В октябре 2015 года В октябре в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.
Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран — Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.