Жительница алтайского села родила в машине скорой помощи

В машине скорой медицинской помощи у женщины начались быстрые роды, и медицинскому персоналу необходимо было помочь ребенку появиться на свет. Родительница родила девочку, которую назвала Кирой.

Фельдшер Валентина Шестакова и медсестра Анна Санарова оказали помощь женщине, которая рожала в автомобиле на пути в больницу.

В службу скорой помощи поступила информация утром о том, что 24-летняя женщина из села Сростки начала рожать. Бригада медиков прибыла к родильнице всего за семь минут.

Пациентку начали доставлять в больницу, но стало очевидно, что сельчанка рожает поспешно. Фельдшер и медсестра раскрыли специальный набор для акушерства и приняли новорожденного прямо в автомобиле.

По словам руководителя службы скорой медицинской помощи города Бийск Алексея Карнаухова, в среднегодовому медики скорой помощи справляются со восемью случаями родов. Он отметил, что такие эпизоды имели место в его медицинской практике, сообщает Бийский рабочий.