Землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири

Это произошло накануне в Кузбассе на шахте "Таштагольская", пишет "Интерфакс". Магнитуда сейсмотолчка составила 3,2. Эвакуация прошла успешно.
Впоследствии представители шахты заявили — разрушений нет.
Землетрясения в Кемеровской области в основном связаны с интенсивными горными работами.
Ранее сообщалось, что сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли.
Предупреждение
Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений.
Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.
В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.
В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.