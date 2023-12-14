15 декабря
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Происшествия

Землетрясение стало причиной эвакуации рабочих из-под земли в Сибири

Горняков эвакуировали из шахты из-за землетрясения.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Это произошло накануне в Кузбассе на шахте "Таштагольская", пишет "Интерфакс". Магнитуда сейсмотолчка составила 3,2. Эвакуация прошла успешно.

Впоследствии представители шахты заявили — разрушений нет.

Землетрясения в Кемеровской области в основном связаны с интенсивными горными работами.

Ранее сообщалось, что сибирский регион ночью изрядно тряхнуло, но местные жители уже к этому привыкли.

Предупреждение

Сейсмолог Наджи Герюр предупредил — Турция вступила в период сильных землетрясений.

Специалист призвал подготовить город к возможной стихии. И предупредил — в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.

В июле сообщалось, что к разрушительному землетрясению готовят 4,5 млн жителей Стамбула.

В зоне повышенного риска — около 600 тыс. зданий, 4,5 млн жителей может понадобиться временный кров. Всего в городе проживает около 17 млн человек.

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