Водитель на Алтае остался без колес из-за конфликта на парковке

Происшествие случилось на бульваре Победы, 9, около парикмахерской «Эгоистка».
По словам пострадавшего, ему нужно было оставить автомобиль на парковке всего на час-полтора.
Когда мужчина припарковался, выбежала женщина и начала возмущаться и толкать его, призывая убрать машину. По ее словам, парковка была только для клиентов.
Мужчина при этом обратил внимание, что табличка с соответствующей информацией сломана. Он проигнорировал слова возмутившейся, а та в ответ пригрозила «оставить его без колес».
Когда пострадавший вернулся и начал отъезжать, он услышал странный звук и решил проверить. Оказалось, в колеса воткнулись шурупы.
Водитель оставленного без колес авто вызвал полицию и написал заявление.
Ранее жительница Алтая пыталась сжечь АЗС из-за проблем в личной жизни.