Водитель на Алтае остался без колес из-за конфликта на парковке

Мужчина наехал на автомобиле на шурупы и проткнул колесо после конфликта на парковке «для клиентов», сообщает « Инцидент Рубцовск ».

Происшествие случилось на бульваре Победы, 9, около парикмахерской «Эгоистка».

По словам пострадавшего, ему нужно было оставить автомобиль на парковке всего на час-полтора.

Когда мужчина припарковался, выбежала женщина и начала возмущаться и толкать его, призывая убрать машину. По ее словам, парковка была только для клиентов.

Проколотые шины. «Инцидент Рубцовск»

Мужчина при этом обратил внимание, что табличка с соответствующей информацией сломана. Он проигнорировал слова возмутившейся, а та в ответ пригрозила «оставить его без колес».

Когда пострадавший вернулся и начал отъезжать, он услышал странный звук и решил проверить. Оказалось, в колеса воткнулись шурупы.

Водитель оставленного без колес авто вызвал полицию и написал заявление.

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