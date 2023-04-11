12 апреля
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Происшествия

Водитель на Алтае остался без колес из-за конфликта на парковке

Мужчина наехал на автомобиле на шурупы и проткнул колесо после конфликта на парковке «для клиентов», сообщает «Инцидент Рубцовск».

Проколотые шины.
Проколотые шины.
"Инцидент Рубцовск"

Происшествие случилось на бульваре Победы, 9, около парикмахерской «Эгоистка».

По словам пострадавшего, ему нужно было оставить автомобиль на парковке всего на час-полтора.

Когда мужчина припарковался, выбежала женщина и начала возмущаться и толкать его, призывая убрать машину. По ее словам, парковка была только для клиентов.

Проколотые шины.
Проколотые шины.
«Инцидент Рубцовск»

Мужчина при этом обратил внимание, что табличка с соответствующей информацией сломана. Он проигнорировал слова возмутившейся, а та в ответ пригрозила «оставить его без колес».

Когда пострадавший вернулся и начал отъезжать, он услышал странный звук и решил проверить. Оказалось, в колеса воткнулись шурупы.

Водитель оставленного без колес авто вызвал полицию и написал заявление.

Ранее жительница Алтая пыталась сжечь АЗС из-за проблем в личной жизни.

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