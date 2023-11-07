Во время секс-марафона умерла женщина

Арестован мужчина, который устроил секс-марафон и погубил свою любовницу, пишет The Guardian.

Происшествие случилось в гостинице. Мужчина заранее принял средства для улучшения потенции. И секс затянулся.

В какой-то момент женщина стала жаловаться на усталость, ослабела, а затем потеряла сознание, указывает Lenta.ru. Женщину отвезли в клинику, но было поздно. Спасти ее не удалось.

Ранее несколько условий для яркого секса назвал эксперт.

Для активной сексуальной жизни требуется много энергии. Не нужно брать на себя лишнюю нагрузку на работе. Таким образом сохранится энергия для спальни.

Также для яркого секса важно умение озвучивать свои желания. Да и сам факт обсуждения тайных желаний может быть весьма эротичным.