Внезапно крокодил выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку

В тот момент мужчина доставал из воды свой улов. Очевидец ЧП позвонил спасателям, указывает Газета.Ru.
Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где врачи попытались пришить ему руку.
А крокодила усыпили.
Ранее крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями.
Пока мальчики удили рыбу, девочка играла на берегу. И тут внезапно из воды выскочил крокодил, схватил ее на глазах у братьев. Хищник быстро утащил ее на середину реки.
Вскоре на крики прибежали взрослые. Однако помочь не смогли — крокодил уплыл с девочкой в зубах, а потом ушел под воду. Ребенок уже не двигался.
Спустя время были найдены останки ребенка.
А гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. Это случилось в Мексике. Огромная рептилия проплыла под мостом, на котором находились несколько человек. В зубах крокодил сжимал труп.
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