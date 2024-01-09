11 января
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Происшествия

Вертолет, перекрытие трассы, погибшие: под Новгородом в массовое ДТП попали 66 автомобилей. Подробности

Накануне днем в Новгородской области произошла массовая авария.

Массовое ДТП под Новгородом.
Массовое ДТП под Новгородом.
МЧС53, Новгородская область

По уточненным данным, всего пострадало 20 человек. Из них четверо погибли. Травмированы 16 человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Авиация МЧС России доставила трех детей и их отца, пострадавших в ДТП, в медучреждения Великого Новгорода.

Массовое ДТП под Новгородом.
Массовое ДТП под Новгородом.
МЧС53, Новгородская область

Количество ДТП

Сотрудники ГИБДД оформили 17 ДТП с участием 66 машин на месте происшествия, указывает РБК. Движение на трассе перекрыли. Власти организовали объезд с выездом на федеральную трассу «Россия».

58 грузовиков, которые не могли развернуться, покинули место происшествия и продолжили движение. На месте массового ДТП остался один автомобиль. Движение на трассе полностью восстановлено утром 9 января.

Массовое ДТП под Новгородом.
Массовое ДТП под Новгородом.
МЧС53, Новгородская область

Пробка

Протяженность пробки составила полтора километра.

Причина и реакция

По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий. В регионе действовало штормовое предупреждение из-за сильной метели. Региональная прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

Ранее семь ДТП на одном месте произошли в Бийске всего за час.

Сразу после рекордного количества ДТП проблемный участок дороги посыпали песком.

А Барнаул постигла похожая участь — сразу несколько ДТП с общественным транспортом произошли в городе утром.

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