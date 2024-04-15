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Происшествия

В сибирском городе произошел частичный прорыв дамбы

В Томске произошел частичный прорыв дамбы. А уровень реки Томь превысил 6 м, сообщает «Осторожно, новости!».

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Отмечается, что утром 15 апреля потоки воды прорвали насыпную дамбу у одного из мостов.

Вода начала переливаться в озеро Сенная Курья. В результате начало топить дороги в областном центре.

Также сообщается, что за последние сутки уровень реки Томь поднялся на 140 см и достиг отметки в 6 м.

В настоящее время известно, что в регионе 138 домов, 93 приусадебных участках. Эвакуировано 84 человека.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби превысил критическую отметку.

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