Отмечается, что утром 15 апреля потоки воды прорвали насыпную дамбу у одного из мостов.
Вода начала переливаться в озеро Сенная Курья. В результате начало топить дороги в областном центре.
Также сообщается, что за последние сутки уровень реки Томь поднялся на 140 см и достиг отметки в 6 м.
В настоящее время известно, что в регионе 138 домов, 93 приусадебных участках. Эвакуировано 84 человека.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Оби превысил критическую отметку.
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