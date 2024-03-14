В Барнауле задержали трех сибиряков, которые распространяли наркотики

Правоохранители остановили автомобиль Kia Rio в котором находилось три сибиряка возрастом 22,28 и 30 лет.
В ходе проверки документов и осмотра машины, им удалось найти и изъять несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а также часть свертков с неизвестным содержимым, которое было спрятано в пустых сигаретных пачках.
Сотрудники полиции исследовали пакеты и обнаружили, что в них находится метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.
Как отметили в ведомстве, в Барнаул сибиряки прибыли, чтобы сбыть эти наркотики в виде закладок.
Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали уроженку Хакасии, которая сбывала "синтетику".
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