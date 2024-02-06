7 февраля
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Происшествия

В Барнауле задержали мужчину с пакетиком белого вещества

В Барнауле сотрудники полиции задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Во время патруля полицейские заметили мужчину, который вел себя странно. Его решили досмотреть.

В ходе досмотра у горожанина нашли пакетик с белым веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.

Барнаулец не отрицал своей вины и рассказал, что решил попробовать наркотик в первый раз. Для этого он зашел на нелегальный сайт и заказал наркотик.

Его задержали. Ранее мужчина был судим.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, бийчане приехали в Барнаул, чтобы раскидать крупную партию наркотиков.

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