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Происшествия

В Багдаде неспокойно: водометами разгоняли протестующих у шведского посольства

В ночь на 20 июля протестующие против нового акта сожжения копии Корана ворвались в здании посольства шведского посольства в Багдаде и подожгли его.

В Багдаде не все спокойно, 28 октября 2014.
В Багдаде не все спокойно, 28 октября 2014.
sfw.so

Сотрудники посольства не пострадали, пишет РБК.

МИД Ирака выразило осуждение штурма и поджога посольства Швеции в Багдаде, указывает Газета.Ru.

Полиция Ирака применила водометы, чтобы отогнать протестующих от здания шведской дипмиссии в Багдаде, сообщает AFP. Также протестующих отгонялись помощью электрошокеров. В ответ возмущенные жители столицы Ирака забросали стражей порядка камнями.

Что произошло

Демонстрации протеста начались сразу после того, как шведская полиция заявила, что выдала разрешение на проведение акции протеста у посольства Ирака в Стокгольме. А СМИ сообщили — организаторы планировали сжечь Коран. Это новый акт сожжения священной книги божьей.

Протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.

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