10 апреля
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Происшествия

Увеличилось число раненых полицейских во время боестолкновения с боевиками

До 11 человек увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками в Ингушетии, пишут «Известия».

Патроны, боеприпасы.
Патроны, боеприпасы.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Среди них только сотрудники правоохранительных органов. Трое полицейских погибли.

Трое пострадавших правоохранителей находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести, еще четверо обследуются. Один из погибших — старший участковым, а двоих прикомандировали из других частей МВД.

ЧП случилось в Ингушетии

Объявлена контртеррористическая операция (КТО). Перестрелка продолжалась всю ночь в селении Зязиков-Юрт и вновь началась утром.

Шло столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений.

Сейчас силовики ищут тела боевиков, ликвидированных в ходе боестолкновения с правоохранителями, сообщает Telegram-канал «112». Операция будет продолжаться, пока трупы всех преступников не будут обнаружены.

По версии правоохранителей, четверо преступников напали на пост ГАИ 28 марта — тогда двоих из банды ликвидировали.

Ранее в Чечне ликвидировали боевиков, их тела принесли к ногам Кадырова. Также боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета.

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