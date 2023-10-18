Умерла женщина на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул

Борт приземлился в Екатеринбурге.

Судя по табло барнаульского аэропорта, прибытие самолета, выполнявшего этот рейс, задерживается до 12:00 местного времени 18 октября.

Уточняются детали произошедшего.

Ранее за 25 минут до посадки на борту "Уральских авиалиний" умерла женщина.

Борт выполнял рейс Сочи - Челябинск. Пассажиры после этого были в шоке и плакали.

Бортпроводницы пытались помочь 45-летней женщине, но тщетно.

О причинах смерти не сообщается.

Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность". Причина - резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись.