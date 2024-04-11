12 апреля
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Происшествия

Третью попытку запуска «Ангары-А5» разрешила госкомиссия

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящей заправке и последующему пуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный, сообщает "Роскосмос".

Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Роскосмос

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» намечается на 11 апреля в 12:00:00 мск.

Это будет уже третья попытка запуска.

Необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло.

Накануне на космодроме Восточный вновь не запустили ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» планировался на 10 апреля в 12:00:00 мск.

В последний момент пуск вновь отменили.

И 9 апреля за две минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5».

Проект

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР. Официальный старт проекту положил указ бывшего президента РФ Бориса Ельцина от 6 января 1995 года «О создании космического ракетного комплекса "Ангара". В 1990-е годы работы по проекту фактически не велись из-за недофинансирования ракетно-космической отрасли, они возобновились в 2000-е годы.

От успешной реализации проекта напрямую зависит наращивание орбитальной группировки космических аппаратов двойного и военного назначений.

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