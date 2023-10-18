19 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Суд отменил приговор футбольным фанатам за смерть болельщика

В Новосибирске суд отменил обвинительный приговор двум футбольным фанатам.

Суд.
Суд.
unsplash.com

Их обвиняли в том, что они в драке насмерть забили болельщика другой команды, указывает НГС.

Основанием отмены приговоры стало нарушение уголовно-процессуального закона.

Фанатов выпустили из СИЗО. Однако вскоре состоится третий процесс, но в новом судейском составе.

Что произошло

Приговор по уголовному делу в отношении фанатов ФК «Сибирь» вынес суд в июне. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он был болельщиком ФК "Енисей". И назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому.

ЧП случилось 8 ноября 2017 года. Фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска устроили массовую драку на спортплощадке.

Ранее молодые барнаульские футболисты устроили драку прямо на поле.

В истории российского футбола самой запоминающейся дракой отметился матч 2004 года между московским ЦСКА и "Сатурном". Тогда обе команды пошли друг на друга стенкой на стенку. Не остались в стороне и болельщики.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость