28 ноября
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Происшествия

Стихийное бедствие: на железную дорогу города-курорта валились деревья

Накануне в Сочи бушевал ураганный ветер.

Железная дорога.
Железная дорога.
СС0

Деревья падали на железнодорожные пути и автодороги. Сейчас восстановлено нарушенное из-за шторма железнодорожное сообщение.

Пострадавших в результате непогоды в городе нет.

Аэропорт работает по фактической погоде, указывает Газета.Ru. Штормпрогноз в городе-курорте действует до конца 27 ноября.

Между тем на российский пляж мощный шторм выбросил сухогруз. На борту Blue Shark находится вся команда.

Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц. Экипаж ищет решение ситуации, но мешает бушующая непогода.

Все службы экстренной помощи — в полной готовности.

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