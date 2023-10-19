21 октября
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Происшествия

Стас Намин усыновил в детстве подозреваемого в убийстве родных музыканта

Подозреваемый в убийстве брата и его матери — сын Стаса Намина от третьего брака.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Однако он не родной сын — известный музыкант усыновил его, пишет "МК".

39-летний Роман Микоян — сын Галины, третьей жены Намина. Музыкант усыновил Романа, которому на момент их брака был один год.

В 2015 году супруги развелись.

Роман Микоян окончил медицинскую академию.

Что произошло

Пожилая женщина и ее 30-летний внук убиты в коттедже в подмосковной деревне Крюково. Преступление совершено ночью. Главного подозреваемого допрашивают. Также он прошел проверку на содержание наркотиков в крови. Выяснилось, что он был "не в себе", и ничего не помнит, что произошло.

Криминалистами проводится осмотр, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды.

Все вещи в доме остались на своих местах, следов борьбы обнаружено не было.

На месте ЧП работают сотрудники областного Следственного комитета.

Ранее россиянин зарезал супругу и оставил ее в квартире с дочерью.

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