Стало известно, сколько времени еще простоит самолет "Уральских авиалиний" в сибирском поле

Вполне возможно, что Airbus A320 тут "задержится" на год, рассказал НГС глава Убинского района (на этой территории находится самолет, — прим.ред.) Олег Конюк.
Компенсация за поврежденное пшеничное поле пока не выполнена.
Что произошло
Борт "Уральских авиалиний" аварийно приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В самолете находились 167 человек. Все остались живы.
Двое пассажиров пожаловались на боли в суставах. А беременную женщину отправили домой после полного медицинского обследования.
Самолет Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск.
Причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы, регулирующей работу тормозных щитков и закрылков. Во время посадки у самолета сломались стойки шасси и оказалось повреждено крыло.
Как заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пассажирский самолет будет восстановлен и продолжит летать.
Сейчас борт привели в порядок - убрали трапы, закрыли двери, зачехлили двигатели. Шасси полностью вытащили из грунта и очистили. Выставлена охрана.
Самолет под охраной снял новосибирский споттер.