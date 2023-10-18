19 октября
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Происшествия

Самолет с сибирскими хоккеистами развернули в воздухе по пути на матч

Самолет с игроками ХК «Сибирь» развернули прямо в воздухе. Хоккеисты летели на матч в Нижний Новгород с местной командой "Торпедо". Но лайнер приземлился в Казани.

Шайбы.
Шайбы.
СС0.

Дело в том, что накануне на Нижний обрушился снегопад. И аэропорт не смог принять рейс, пишет "Вечерний Новосибирск. Авиаузел даже временно закрыли.

Но до Нижнего Новгорода хоккеисты все же добрались. И 18 октября "Сибирь» встретится на льду с «Торпедо».

Ранее два самолета не смогли приземлиться в сибирском аэропорту и улетели на запасной аэродром. Причина — густой туман.

Лайнеры "Аэрофлота" и S7 направили на запасной аэродром Толмчево (Новосибирск).

Задержка прибытия привела к поздним вылетам в обратном направлении.

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