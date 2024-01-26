С простреленной головой нашли в поле судебного пристава

Мужчину из города Валуйки. Пристава искали около суток, сообщает Telegram-канал Shot.
Мужчину нашли с простреленной головой в поле, находящемся в 14 км от места работы. Рядом с ним была его машина, указывает Lenta.ru.
В автомобиле пристава нашли отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее у здания суда нашли застреленного в голову судебного пристава. Это произошло в Санкт-Петербурге.
Что произошло — неизвестно. Но стало известно, что пристав находился в том месте, которое не фиксируют камеры видеонаблюдения.
На месте работают экстренные службы.
Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.
ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина "Магнит в Рязани. Косметик". Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.
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