27 января
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Происшествия

С простреленной головой нашли в поле судебного пристава

Судебного пристава обнаружили в поле Белгородской области с простреленной головой.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Мужчину из города Валуйки. Пристава искали около суток, сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину нашли с простреленной головой в поле, находящемся в 14 км от места работы. Рядом с ним была его машина, указывает Lenta.ru.

В автомобиле пристава нашли отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее у здания суда нашли застреленного в голову судебного пристава. Это произошло в Санкт-Петербурге.

Что произошло — неизвестно. Но стало известно, что пристав находился в том месте, которое не фиксируют камеры видеонаблюдения.

На месте работают экстренные службы.

Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.

ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина "Магнит в Рязани. Косметик". Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.

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