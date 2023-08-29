Пропавшая фигуристка может находиться у кого-то из друзей

На Покровской набережной поисково-спасательные работы были приостановлены. Тело не было обнаружено.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров.
Алина Горбачёва, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, может прятаться у кого-то из своих друзей. Такую версию на данный момент прорабатывают следователи. Об этом сообщает Telegram-канад Mash.
На Покровской набережной поисково-спасательные работы были приостановлены. Тело не было обнаружено.
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров.
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