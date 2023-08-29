30 августа
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Происшествия

Пропавшая фигуристка может находиться у кого-то из друзей

Алина Горбачёва, чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров, может прятаться у кого-то из своих друзей. Такую версию на данный момент прорабатывают следователи. Об этом сообщает Telegram-канад Mash.

МЧС.
МЧС.
altapress.ru

На Покровской набережной поисково-спасательные работы были приостановлены. Тело не было обнаружено.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее пропала чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров.

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