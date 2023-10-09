Приличный мужчина без судимостей расчленил своего гостя и приготовил суп из останков

Мужчина пришел выпить к своему другу и даже не догадывался, каким экспериментам подвергнется.
По предварительным данным, убитый - 43-летний мужчина, инвалид второй группы.
Его тело нашли в обнаженном виде с отрубленными конечностями в районе плеч. Также на нем обнаружили множественные колотые раны в разных частях тела.
Плечевые кости полицейские нашли в холодильнике. На плите стоял суп и варенные фрагменты тела.
Отмечается, что в полицию позвонил брат убийцы, который зашел в нему домой во время всего процесса.
У подозреваемом не было судимостей и надзоров. На данный момент он дает показания.
Ранее сообщалось, что пенсионера с большими связями, заказавшего убийство виновного в смерти сына, отправят на лечение.