Прерванный полет: вместо трех часов российские авиапассажиры добирались в аэропорт назначения двое суток

Почти двое суток потребовалось авиапассажирам рейса Владивосток — Чита, чтобы прибыть в пункт назначения.

Владивосток

Полет сильно затянулся из-за череды происшествий.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» (рейс совершался в партнерстве с компанией «Аврора») с 80 пассажирами на борту вылетел из Владивостока в Читу по расписанию. Однако через 20 минут самолет стал возвращаться назад.

Суперджет сначала выработал топливо, а потом приземлился. Выяснилось, что Sukhoi Superjet 100 прервал полет из-за неисправности левого двигателя.

Впоследствии стало известно, что в Читу пассажиры отправятся резервным бортом. Но при осмотре техсотрудники аэропорта у резервного самолета обнаружили неисправность.

Хабаровск

На другой день в полдень второй борт с пассажирами поехал по взлетно-посадочной полосе, но внезапно заглох, пишет chita.ru. Порядка 10 человек приняли решение покинуть самолет безвозвратно.

Но вскоре пассажиры рейса стали писать, что в Читу они опять не долетели. Самолет приземлился в Хабаровске. Как объяснил экипаж: «По требованию авиакомпании».

Позже представитель авиакомпании сообщил людям, что вылетят они в пять часов утра не на Sukhoi Superjet 100, а на Boeing.

Чита

В 07:23 16 октября рейс, который по расписанию должен был прибыть 14 октября в 11:40, оказался в Чите.

Ранее при взлете у самолета лопнуло колесо в Санкт-Петербурге. А под Новосибирском самолет приземлился на пшеничное поле. На борту находились 159 человек. Из них - 23 ребенка и шесть членов экипажа.

Эвакуированных пассажиров отвезли в ближайшее село Убинское в Новосибирской области. Там их заселили в пункты временного размещения.

Также самолет "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле. Мы рассказывали, что известно о громкой аварии и когда она произошла.