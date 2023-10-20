Прерванный полет: Boeing совершил посадку с одним работающим двигателем в Сибири

Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 выполнял рейс Москва — Томск. Но вынужденно приземлился в аэропорту Толмачево (Новосибирск).

Экипаж совершил посадку с одним работающим двигателем. На борту находились 165 человек.

Сейчас пассажиры находятся в Толмачево, ожидают резервного борта, который доставит их к месту назначения.

Ранее стали известны подробности ЧП на самолете, где умерла женщина.

Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. По словам очевидца, в хвосте самолета экипаж откачивал пожилую женщину. Спасти ее не удалось. А вылет утреннего рейса "Аэрофлота" Барнаул — Москва задержали на несколько часов из-за экстренной посадки борта в аэропорту Кольцово (Екатеринбург).