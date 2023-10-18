Попал на видео ночной удар по госпиталю в секторе Газа. Что известно к этому часу

Более 800 человек погибли и пострадали в результате удара по больнице Ahli Arab Hospital в секторе Газа.

Момент взрыва

В сети распространяются видео, предположительно, ночного удара по госпиталю.

Траур

В Палестине объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва. Власти Ирака также объявили трехдневный траур по жертвам, пишет "Фонтанка".

Пуск ракеты

Армия Израиля официально заявила — взрыв в больнице в Газе был вызван не авиаударом ЦАХАЛ, а неудачным пуском ракеты «Исламского джихада*» (Террористическая организация, запрещена в РФ).

Военные Израиля ссылаются на анализ оперативных систем ЦАХАЛ. Террористы выпустили ракеты в секторе Газа в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в момент удара.

Повторная проверка подтвердила причастность «Исламского джихада*». В ХАМАС возлагают вину за взрыв в госпитале на Израиль.

Реакция

Массовые беспорядки начались на Западном берегу реки Иордан. Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе.

В Стамбуле собрался многотысячный митинг. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в палестинском анклаве.

Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в Газе как противоречащий международному праву, указывает Газета.Ru.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. По словам Медведева, США «бездумно» раздают колоссальные средства на оружие, загружая свой ВПК и лживо вещают о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей.

Уровень опасности

Уровень опасности для израильтян в Турции повышен до самого высокого — четвертого. Власти Израиля призвали соотечественников, проживающих в Турции, покинуть страну.

День гнева

Ливанское движение «Хезболла» на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля и призвало всех мусульман выходить на протесты.

Срочно

Россия и ОАЭ запросили на 18 октября срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице в Газе. Оно назначено на 17:00 мск.

Ответственность за атаку на больницу пока не взяла ни одна страна, группировка.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.