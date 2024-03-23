26 марта
﻿
Происшествия

Подрывы высоток и метро, смертницы в самолетах, "Город ангелов": опубликована трагичная сводка терактов в России. Алтайский след

Вечером 22 марта в Красногорске Московыской области террористы в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" открыли стрельбу по собравшимся на выступление группы "Пикник". На данный момент официально подтверждена гибель более 60 человек. Более 140 ранены.

Свечи.
Свечи.
СС0

Вспоминаем крупнейшие теракты в России в новейшей истории страны.

Буденновск

14 июня 1995 года группа вооруженных чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватила в заложники 1 586 жителей Буденновска (Ставропольский край) и удерживала их в здании горбольницы, напоминает ТАСС.

После переговоров боевикам в сопровождении части заложников было разрешено покинуть Буденновск.

Погибли 129 человек, 317 ранены.

Дом пограничников

16 ноября 1996 года в Каспийске (Дагестан) террористы взорвали девятиэтажный жилой дом. Там проживали пограничники и их семьи.

Погибли 68 человек.

Тротиловый эквивалент

8 сентября 1999 года на ул. Гурьянова, 19 в Москве был совершен теракт. Полностью уничтожены два подъезда.

Мощность взрыва составила примерно 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Погибли 100 человек, более 200 ранены.

Спустя неделю — 13 сентября — взрыв мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте произошел в жилом доме №6, корпус 3 по Каширскому шоссе в Москве. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен.

Погибли 124 человека, семеро ранены.

29 марта 2010 года в московском метро произошел двойной теракт — на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" взорвались бомбы.

Взрывы произвели террористки-смертницы. 41 человек погиб, 88 получили ранения.

"Норд-Ост"

23-26 октября 2002 года в Москве группа вооруженных боевиков удерживала в здании Театрального центра на Дубровке 912 заложников — зрителей мюзикла "Норд-Ост".

Погибли 130 заложников.

Взрывы в метрополитенах

6 февраля 2004 года в Москве в вагоне поезда между станциями метро "Автозаводская" и "Павелецкая" произошел взрыв.

Погиб 41 человек (не считая террориста), более 200 человек пострадали.

Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 10 человек, еще 37 были ранены и госпитализированы.

Среди пострадавших была 15-летняя школьница из Барнаула. Сначала прошла информация, что девушка серьезно пострадала, но позже ее знакомый сообщил, что никакой операции не было.

Авиакатастрофы

4 октября 2001 года в районе Новороссийска в результате взрыва потерпел катастрофу и упал в Черное море в 185 км от Сочи пассажирский самолет Ту-154, следовавший рейсом Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа (15 граждан России и 51 гражданин Израиля).

Командиром воздушного судна был Евгений Гаров. Летную деятельность начал в 1979 году вторым пилотом самолета Як-40 в Барнаульском объединенном авиаотряде. В 1985 году стал командиром Як-40. В 1988 году был направлен в Ульяновский центр гражданской авиации стран СЭВ для переучивания на Ту-154. В 1989 году был принят в Толмачевский объединенный авиаотряд.

24 августа 2004 года в результате взрыва потерпел катастрофу самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс "Москва-Сочи".

Смертница взорвала себя на борту.

Трагедия унесла жизни 46 человек — ни один из пассажиров, летчиков и бортпроводников не смог спастись. В составе экипажа в этом рейсе работала бригада бортпроводников Барнаульского объединенного авиаотряда: Ольга Быковская, Сергей Иванов, Яна Тарсукова, Марина Худеева.

В Барнауле на Власихинском кладбище у могил четырех бортпроводников теперь возвышается обелиск в форме крыла самолета с надписью "Сибирь".

В этот же день другая смертница взорвала Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (регистрационный номер RA-65080, рейс 1303 Москва - Волгоград).

В общей сложности погибли 89 человек.

Церемония прощания с бортпроводниками в барнаульском аэропорту, 2004 год.
Церемония прощания с бортпроводниками в барнаульском аэропорту, 2004 год.
Архив altapress.ru

31 октября 2015 года в Египте самолет А-321 авиакомпании "Когалымавиа" выполнял чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после взлета самолет ушел в пике. Лайнер разбился в центре Синайского полуострова. На борту самолета находились 224 человека, выживших нет. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории советской и российской авиации.

"Город ангелов"

1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия - Алания) боевики захватили более 1 100 учащихся школы №1, их родственников и учителей.

Погибли 334 человека — 186 детей, 17 работников школы школы, 10 сотрудников ФСБ и двое МЧС.

И это не полная сводка трагических событий.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость