Ночью в Барнауле в память о жертвах теракта появились траурные билборды

Ночью 23 марта в Барнауле зажглись траурные билборды в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

На них изображена траурная свеча и надпись — "Скорбим 23.04.2024". Такие билборды есть на пересечении ул.Попова и ул.Энтузиастов, указывает "МК".

Ранее губернатор Алтайского края и глава администрации Барнаула Вячеслав Франк отреагировали на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Глава региона указал: "Все жители Алтайского края потрясены, глубоко возмущены бесчеловечностью происходящего. Скорбим по погибшим вместе со всей страной, в этот трудный час мы должны сохранять нашу стойкость. Верить в то, что и организаторы и исполнители будут найдены и понесут заслуженное наказание".

По всей стране отменены все массовые развлекательные мероприятия.

Что произошло

Накануне вечером несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался сильнейший пожар. Это произошло перед концертом группы «Пикник».

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, говорится в сообщении СКР. Число жертв может увеличиться. Пострадали более 140 человек.

Президенту РФ Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб. Президент РФ дал все необходимые указания.

Самое важное - в нашем Telegram-канале