По подозрению в убийстве девяти человек задержаны двое российских военных

В Донецкой народной республике (ДНР) задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщает ТАСС .

Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока. Они проходили службу по контракту. Другие подробности пока не сообщаются. Известно, что в погибших стреляли.

Что произошло

В частном доме в городе Волноваха ДНР обнаружили убитыми 9 человек, напоминает Газета.Ru. Они собрались вместе на семейный праздник.

Погибших нашли в разных комнатах — в кроватях.

Ранее семью из восьми человек расстреляли в ДНР. По "горячим следам" задержали троих подозреваемых, ранее судимых жителей микрорайона "Калининский". Они признались, что совершили преступление, чтобы украсть автомобиль и ценное имущество.