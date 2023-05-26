Пассажир при заходе на посадку открыл дверь самолета, на борту которого находились почти 200 человек

ЧП случилось на борту лайнера южнокорейского перевозчика Asiana Airlines на высоте 250 метров.

На борту самолета находились 194 человека, указывает Газета.Ru. После того, как дверь была открыта, 9 пассажирам стало тяжело дышать. Им оказали помощь. Тем не менее, по результатам первоначальных сводок, более тяжких последствий для других пассажиров и членов экипажа не последовало.

Полиция задержала 30-летнего мужчину, который сидел у аварийного выхода и попытался открыть дверь. И это ему удалось. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец.

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.

Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло. Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.

В Якутске на момент вылета было минус 35–38 градусов, а на высоте температура была еще ниже.

Мужчина сообщил — в аэропорту всем пассажирам предложили успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты.

Борт выполнял рейс из якутского Магана в Магадан.