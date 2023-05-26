26 мая
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Происшествия

Пассажир при заходе на посадку открыл дверь самолета, на борту которого находились почти 200 человек

Дверь самолета оказалась распахнутой прямо перед заходом на посадку, сообщает Yonhap News Agency.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

ЧП случилось на борту лайнера южнокорейского перевозчика Asiana Airlines на высоте 250 метров.

На борту самолета находились 194 человека, указывает Газета.Ru. После того, как дверь была открыта, 9 пассажирам стало тяжело дышать. Им оказали помощь. Тем не менее, по результатам первоначальных сводок, более тяжких последствий для других пассажиров и членов экипажа не последовало.

Полиция задержала 30-летнего мужчину, который сидел у аварийного выхода и попытался открыть дверь. И это ему удалось. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее как летели пассажиры в самолете с вырванной дверью, рассказал очевидец.

Через 10 минут после взлета в салоне Ан-26 послышался резкий хлопок. Затем на борту поднялся сильный ветер и почти у всех людей слетели шапки.

Не пристегнутого мужчину, который сидел в конце самолета, чуть не сдуло. Сильнее всего перепугались женщины, а некоторые пассажиры переживали, что выпал и улетел их багаж. В салоне самолета стало очень холодно.

В Якутске на момент вылета было минус 35–38 градусов, а на высоте температура была еще ниже.

Мужчина сообщил — в аэропорту всем пассажирам предложили успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты.

Борт выполнял рейс из якутского Магана в Магадан.

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